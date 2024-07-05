شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: إبراهيم عادل وكوكا يخرجان من معسكر المنتخب للمشاركة فى لقاء الأهلي وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن الأهلى وبيراميدز اتفقا مع مسئولى المننتخب الأولمبى على خروج الثنائى إبراهيم عادل وأحمد نبيل كوكا من معسكر المنتخب الذى سينطلق 5 يوليو استعدادا لأولمبياد باريس، للمشاركة فى مباراة الأهلى وبيراميدز 12 يوليو الجارى.

وقال أحمد شوبير خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "توصل الأهلى وبيراميدز لحل مع المنتخب الأوليمبى على خروج إبراهيم عادل وأحمد نبيل كوكا من معسكر المنتخب الأوليمبى للمشاركة فى مباراة الأهلى وبيراميدز، ثم السفر إلى باريس يوم 13 يوليو ليلحقا بالمنتخب الذى يسافر يوم 10 يوليو الجارى".

وأعلن البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي القائمة النهائية التي تدخل معسكر الإعداد المقرر انطلاقه غدا الجمعة 5 يوليو استعدادا لأولمبياد باريس 2024.

وينطلق المعسكر غدا بحضور جميع اللاعبين باستثناء محمد النني وأحمد سيد زيزو بعد موافقة روجيرو ميكالي المدير الفني على أن ينضما يوم الأحد 7 يوليو القادم.

وأسفرت قرعة منافسات كرة القدم فى أولمبياد باريس 2024، عن وقوع المنتخب الأولمبي المصري، ضمن المجموعة الثالثة رفقة منتخبات إسبانيا والدومينيكان وأوزبكستان.

وخاض منتخب مصر الأولمبي مباراتين وديتين أمام كوت ديفوار أثناء التحضيرات الأولية لـ أولمبياد باريس، وتمكن الفراعنة من تحقيق الفوز فى المباراتين.