شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 4 – 7 – 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 4 – 7 – 2024 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، فوز الأهلى على الداخلية برباعية مقابل هدف.

مصر مع كاب فيردي وموريتانيا وبتسوانا بتصفيات أمم أفريقيا 2025 بالمغرب

أسفرت قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، والتي سوف يستضيفها المغرب، خلال الفترة من21 ديسمبر 2025، حتى 18 يناير من عام 2026 ، عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة وتضم معها منتخبات كاب فيردي وموريتانيا و بتسوانا.

الأهلي يواصل مطاردة بيراميدز على قمة الدورى برباعية في الداخلية

واصل فريق الأهلي رحلة تضييق الخناق على قمة الدوري مع المتصدر بيراميدز بعدما حقق فوزاً كبيراً على الداخلية بأربعة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، على استاد القاهرة في الجولة التاسعة والعشرين لـ بطولة الدوري الممتاز .

التعادل السلبى يحسم مواجهة الاتحاد السكندرى وطلائع الجيش بالدوري

تعادل فريق الاتحاد السكندري مع نظيره طلائع الجيش، سلبيا في المباراة التي جمعت الفيريقين، اليوم الخميس، ضمن الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" على استاد جهاز الرياضة العسكري.

حسام حسن: جاهزون لتصفيات أمم أفريقيا والكرة الأفريقية تتطور

علق حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على مجموعة المنتخب التي يتواجد بها بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب و تضم منتخبات " كاب فيردي و موريتانيا و بتسوانا بأنها جيدة.

إبراهيم حسن:مستعدون لكل الظروف فى تصفيات أفريقيا ولا يوجد منتخب صغير الآن

أكد إبراهيم حسن مدير المنتخب الوطنى،أن الفريق مستعد وجاهز لكل الظروف في المباريات الخاصة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 المقرر إقامتها بالمغرب، وأيا كانت المنتخبات المتواجدة معنا في المجموعة فأننا نلعب دائما للفوز و تحقيق نتائج إيجابية .

”الخليج 365” ينشر قائمة المنتخب الأولمبي وسبب تأجيل إعلانها

أرسل الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأولمبى، بقيادة روجيريو ميكالى، القائمة النهائية للمشاركة في الأولمبياد أمس الأربعاء، والتي حصل "الخليج 365"عليها قبل دخول المنتخب معسكره المغلق ببرج العرب بالإسكندرية يوم 5 يوليو استعدادا لـ أولمبياد باريس 2024.

المصرى يجدد تعاقده مع التونسى فخر الدين بن يوسف لموسم جديد

أتم مجلس إدارة النادي المصري ، إجراءات تجديد تعاقد نجمه التونسي فخر الدين بن يوسف وذلك لموسم جديد ينتهي بنهاية الموسم الجديد 2025/2024.

الزمالك يحصل على الرخصة الأفريقية من "كاف" بعد سداد مستحقات بوطيب.. مستند

حصل نادى الزمالك على رخصة المشاركة الأفريقية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف وذلك بعد سداد مستحقات خالد بوطيب لاعب الفريق السابق.

الأهلى يؤكد دعمه للمنتخبات.. ويخطر اتحاد الكرة بانضمام لاعبيه للمنتخب الأولمبي غدًا

أرسل النادي الأهلي ظهر اليوم ، الخميس، خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم يؤكد فيه اعتزازه الدائم بدعم المنتخبات الوطنية، واستمرار المساندة للمنتخب الأولمبي قبل المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

أحمد دياب ينجح فى حل أزمة المنتخب الأولمبى ويحصن الدورى

نجحت جهود أحمد دياب رئيس رابطة الأندية في إيجاد حل للأزمة التي أثيرت في الساعات الأخيرة بشأن الإعلان عن قائمة المنتخب الأولمبي المشارك في أولمبياد باريس 2024 المقرر إقامته بعد أيام قليلة في العاصمة الفرنسية.