الزمالك يعلن جاهزية لاعبه المصاب قبل مباراة الإسماعيلي

أعلن نادي الزمالك جاهزية ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، قبل مواجهة الإسماعيلي في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكشف نادي الزمالك أن مهاجمه ناصر منسي قد انتظم في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي في بطولة الدوري الممتاز.

وشارك ناصر منسي في التدريبات الجماعية، بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الماضية، بعد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية.

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ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة الثلاثين في بطولة الدوري المصري الممتاز، يوم الأحد المقبل الموافق السابع من شهر يوليو الجاري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.