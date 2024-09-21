موعد مباراة ليفربول وبورنموث بالدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد عشاق كرة القدم الإنجليزية لمشاهدة مباراة قوية تجمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بنظيره بورنموث، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2024/2025.



وكان ليفربول قد تلقى خسارة مفاجئة من نوتينجهام فورست بهدف، وسط أداء مخيب للآمال من قبل لاعبي الريدز.

ويأمل آرني سلوت، المدير الفني لليفربول، في تحقيق الفوز على نظيره بورنموث، خاصة وأن جماهير الريدز ترغب في المنافسة على لقب البريميرليج لهذا الموسم.

موعد مباراة ليفربول وبورنموث بالبريميرليج

تنطلق صافرة حكم مواجهة ليفربول أمام بورنموث في تمام الخامسة من مساء اليوم السبت، في المباراة التي يشهدها ملعب أنفيلد معقل الريدز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث

تُنقل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية في المنطقة العربية والشرق الأوسط، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة منذ عدة سنوات.