الغيابات تضرب الزمالك قبل موقعة الإسماعيلي في الدوري

تضرب الغيابات صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك قبل مباراة الإسماعيلي في مسابقة الدوري المصري والمقرر اقامتها مساء بعد غدا الأحد.

وسيلاقي فريق الزمالك نظيره الإسماعيلي مساء بعد غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وستنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي.

اقرأ أيضا.. جناح جورجيا يهدد بقاء محمد صلاح مع ليفربول

غيابات الزمالك قبل مباراة الإسماعيلي

يغيب عن الأبيض كل من، ثلاثي منتخب مصر الأولمبي محمد شحاتة وزياد كمال وحسام عبد المجيد.

كما يغيب مصطفى الزناري ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح ومحمد عبد الشافي وسيف جعفر ومهاب ياسر وشيكابالا وأحمد حمدي بسبب الإصابات.

كما اانضم زيزو إلى قائمة منتخب مصر الأولمبي استعدادًا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، والتي ستقام في شهر يوليو الجاري، ولم يتحدد موقفه حتى الآن.

ويحتل الزمالك المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد الإسماعيلي في المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة.