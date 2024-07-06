مواعيد مباريات اليوم (السبت) في ربع نهائي بطولة أوروبا والقنوات الناقلة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من ميونيخ: تلتقي اليوم انكلترا مع سويسرا في ربع نهائي يورو2024، وتقام المباراة الساعة السابعة (بتوقيت السعودية) وهي مباراة الفخ للانكليز، خاصة أن سويسراً لديها منتخب قوي.

كما تصطدم تركيا المتحمسة مع هولندا الساعة الأفضل فنياً الساعة العاشرة، ويعلق على هذه المباراة حفيظ دراجي في ظهور مثير للجدل بعد سخريته من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وتسببه في أزمة شهيرة، ومطالبة الجماهير عبر السوشيال ميديا بعدم تعليقه على المباريات.

السبت: 06-07-2024:

- 07:00 انكلترا - سويسرا - beIN Sports HD Max1 - حسن العيدروس

- 10:00 هولندا - تركيا - beIN Sports HD Max2 - حفيظ دراجي