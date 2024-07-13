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الامارات | كرايتشيكوفا تحرز لقب بطولة ويمبلدون على حساب باوليني

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المصدر: وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرزت التشيكية باربورا كرايتشيكوفا لقب بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزها على الإيطالية جازمين باوليني، محرزة ثاني ألقابها الكبرى.

وحسمت كرايتشيكوفا، المصنفة 32 عالمياً، المباراة أمام باوليني السابعة 6-2، 2-6، 6-4، لتضيف لقب البطولة العشبية إلى رولان غاروس 2021.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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