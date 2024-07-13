الامارات | كرايتشيكوفا تحرز لقب بطولة ويمبلدون على حساب باوليني

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شكرا لقرائتكم خبر عن كرايتشيكوفا تحرز لقب بطولة ويمبلدون على حساب باوليني والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرزت التشيكية باربورا كرايتشيكوفا لقب بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزها على الإيطالية جازمين باوليني، محرزة ثاني ألقابها الكبرى.
وحسمت كرايتشيكوفا، المصنفة 32 عالمياً، المباراة أمام باوليني السابعة 6-2، 2-6، 6-4، لتضيف لقب البطولة العشبية إلى رولان غاروس 2021.
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