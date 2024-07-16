شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة أحمد رفعت.. مودرن سبورت يعلن موعد وملعب مباراة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

عاد الحساب الرسمي لفريق مودرن سبورت عبر فيس بوك، لمتابعة مباريات الفريق بالدوري، ونشر حساب مودرن سبورت موعد مباراة الأهلي المرتقبة بصورة أحمد رفعت نجم الفريق الراحل والذي ودع عالمنا الأسبوع الماضي، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة للأزمة التي كان قد تعرض لها في مباراة الاتحاد السكندري مارس الماضي.

ويستعد مودرن سبورت لمواجهة النادي الأهلي، في المباراة المقرر لها اليوم، الثلاثاء، في الجولة 17 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري، والتي يستضيفها استاد القاهرة الدولي.

وكان مودرن سبورت قد تغلب في المباراة الماضية على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في أول لقاء رسمي للفريق بعد وفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت.

واستعان الجهاز الفني لمودرن سبورت بقيادة طلعت يوسف بالمباريات السابقة للنادي الأهلي في الدوري، خاصة لقاء بيراميدز الأخير، والذي جمع الفريقين السبت الماضي وانتهى بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويسعى جهاز مودرن سبورت لدراسة أهم نقاط القوة والضعف لدى النادي الأهلي، قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين بالدوري.

ويحتل مودرن سبورت المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 47 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة، حيث فاز في 12 لقاء وتعادل في مثلها، وخسر 6 مباريات أخرى، وسجل لاعبو مودرن سبورت 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 21.