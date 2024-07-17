مبابي يحقق حلم طفولته وينضم رسميا لريال مدريد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق النجم الفرنسي الدولي كيليان مبابي حلم طفولته أمس عندما ارتدى رسميا قميص ريال مدريد الإسباني للمرة الأولى في حفل تقديمه أمام عشاق البطل التاريخي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأعد الريال عرضا ضخما لقائد منتخب فرنسا حضره حوالي 85 ألف مشجع تحت السقف المغلق لملعب (سانتياجو برنابيو) في العاصمة الإسبانية مدريد.

وتحدث مبابي باللغة الإسبانية قائلا «يا إلهي، إنه أمر لا يصدق أن أكون هنا. منذ أن كنت طفلا كنت أحلم باللعب لريال مدريد. اليوم تحقق حلمي. أنا فتى سعيد».

كان والدا مبابي حاضرين إلى جانب أساطير النادي السابقين، الذين حرصوا على مشاهدة التقديم الرسمي لمبابي، حيث كان من بينهم الفرنسي زين الدين زيدان والإسباني راؤول جونزاليس. كما تم عرض ألقاب دوري أبطال أوروبا الـ15، التي توج بها الفريق الملكي على المسرح.

وكان الفائز بكأس العالم 2018 قد خضع في وقت سابق أمس للفحص الطبي الإلزامي قبل أن يرتدي بدلته السوداء ويوقع عقدا لمدة 5 سنوات مع الفريق، الذي سيظل مدافعا عن ألوانه حتى عام 2029.

ثم ارتدى مبابي القميص رقم 9 الذي كان شاغرا منذ رحيل مواطنه كريم بنزيما العام الماضي، ولا يزال لاعب الوسط الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش يستخدم قميصه المعتاد رقم 10.

وانضم مبابي للريال في صفقة انتقال حر بعد 7 سنوات قضاها داخل جدران باريس سان جيرمان الفرنسي. ويعتبر ريال مدريد هو المحطة الأولى لمبابي خارج فرنسا، حيث بدأ مسيرته الاحترافية في فريق موناكو الفرنسي، قبل أن ينضم لفريق العاصمة الفرنسية عام 2017.

كان ملعب برنابيو ممتلئا خلال العرض التقديمي، وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة منذ عام 2009 عندما انضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للفريق قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وتم خلال تقديم مبابي عرض مقطع فيديو للاعب الشاب مع رونالدو على الشاشة الكبيرة في الملعب.

مشاهدات من تقديم كليان مبابي: