منافسة شرسة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
انتهت مواجهات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوز بورنموث على ساوثهامبتون.
وتصدر ليفربول جدول ترتيب جدول الترتيب بعد تعادل مانشستر سيتي مع نيوكاسل يونايتد بهدف لمثله.
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء الجولة السادسة
1. ليفربول - 15 نقطة
2. مانشستر سيتي - 14 نقطة
3. أرسنال - 14 نقطة
4. تشيلسي - 13 نقاط
5. أستون فيلا - 13 نقطة
6. فولهام - 11 نقاط
7. نيوكاسل - 11 نقطة
8. توتنهام - 10 نقاط
9. برايتون - 9 نقاط
10. نوتنجهام فورست - 9 نقاط
11. بورنموث - 8 نقاط
12. برينتفورد - 7 نقاط
13. مانشستر يونايتد - 7 نقاط
14. وست هام يونايتد - 5 نقاط
15. إيبسويتش تاون - 4 نقاط
16. إيفرتون - 4 نقاط
17. ليستر سيتي - 3 نقاط
18. كريستال بالاس - 3 نقاط
19. ساوثهامبتون - نقطة
20. ولفرهامبتون - نقطة
ويبدأ الأسبوع السابع من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت المقبل 5 أكتوبر، بمواجهة ليفربول وكريستال بالاس.
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