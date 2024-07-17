مانشستر سيتي يستعد لإعلان أولى صفقاته

ياسر رشاد - القاهرة - يجهز نادي مانشستر سيتي الإنجليزي للإعلان عن أولى صفقاته في الميركاتو الصيفي الحالي، من أمريكا الجنوبية.



أكدت التقارير الصحفية الإنجليزية أن مانشستر سيتي أنهى أول صفقاته الصيفية، بعد التعاقد مع الجناح البرازيلي سافيو.

وواصلت التقارير أنه من المقرر أن يعلن نادي مانشستر سيتي عن انضمام البرازيلي لصفوف الفريق السماوي كأول صفقاته اليوم.

وأضافت أنه ذلك بعد الكشف عن الصفقة في فبراير الماضي أنتقل سافينيو إلى السيتي بعدما وقع العقود وبات الإعلان قريبا.

ولعب سافيو مع جيرونا وقدم مستويات جيدا معهم خلال فترة الإعارة بعدما انضم للسيتي قادما من صفوف تروا الفرنسي.

وأسهم اللاعب البرازيلي في حصد جيرونا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، والصعود إلى دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي.

وحصد مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، للمرة الرابعة على التوالي في رقم قياسي، ويهدف لتعزيز هذا الإنجاز، وتتويج بدوري أبطال أوروبا.

