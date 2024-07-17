مبابي يغازل جماهير ريال مدريد برسالة جديدة

أرسل النجم الفرنسي، كيليان مبابي، المنضم حديثا إلى صفوف فريق ريال مدريد الإسباني، رسالة جديدة إلى جمهور الميرينجي.

ونشر المهاجم الفرنسي على حسابه بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة دخوله إلى ملعب سانتياجو برنابيو أثناء تقديمه، وعلق عليها قائلا: “منزلي الجديد.. هلا مدريد!”.

ووقع كيليان مبابي، عقود انتقاله بشكل رسمي للنادي الإسباني، صباح أمس الثلاثاء، وتم تقديمه لجماهير الميرنجي في ملعب سانتياجو برنابيو.

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وارتدى مبابي القميص رقم 9، الذي سبق أن ارتداه العديد من الأساطير داخل النادي الملكي مثل الفرنسي كريم بنزيما والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

ومن المقرر أن كيليان، لن يتواجد في جولة الفريق التحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكي والتي ستبدأ من 28 يوليو حيث سيلعب الفريق ثلاث مباريات ودية ضد ميلان وضد برشلونة وضد تشيلسي.