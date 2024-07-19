ملف الخليج 365.. فوز الزمالك على بروكسي.. قائمة الأهلي لمباراة الألومنيوم.. مطالبة برحيل جوميز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس الخميس، أبرزها فوز الزمالك على بروكسي بخماسية، قائمة الأهلي لمباراة الألومنيوم بكأس مصر، موعد انطلاق الدوري الإنجليزي 2024-2025.

نستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الخميس:

الزمالك يعبر بروكسي بخماسية ويتأهل إلي دور الـ16 من كأس مصر

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزاً على بروكسي بخماسية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"أزمتي قيد وديون بالملايين".. ماذا قدم مجلس إدارة حسين لبيب حتى الآن؟

استطاع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب منذ بداية ولايته في أكتوبر الماضي وخلال فترة قصيرة حل جزء كبير من الأزمات وتسديد جانب من الديون والتي تراكمت على النادي بسبب المجالس السابقة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

قائمة الأهلي لمباراة الألومنيوم بكأس مصر

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، عن قائمة الفريق النهائية لملاقاة نظيره الألومنيوم، في إطار دور الـ32 ببطولة كأس مصر. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

Couples الدوري المصري.. إعلان سيارات ومغازلة في قصة عماد متعب وزوجته (صور)

لم يعد الدوري المصري مقتصراً على المباريات والمنافسة الشرسة بين مختلف فرق البطولة بل أصبح أيضاً جزءاً من العديد من قصص الحب التي جمعت بين نجوم كرة القدم وزوجاتهم. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"ديربي أزرق وبداية قوية".. موعد إنطلاق الدوري الإنجليزي 2024-2025

أيام قليلة تفصلنا على إنطلاق منافسات النسخة الجديدة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" للموسم الرياضي 2024-2025، باعتباره أحد أكبر البطولات الجماهيري على المستوى الأوروبي. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

ثلاثة أسباب قد تغير وجهة حجازي في الدوري السعودي

كشف مصدر، وجود منافسة قوية بين فريقي الخلود ونيوم السعوديين، للتعاقد مع نجم المنتخب المصري ونادي الاتحاد السعودي أحمد حجازي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

تفاصيل أول مباراة خاضها كليان مبابي في تاريخه بالدوري الفرنسي

أقام نادي ريال مدريد الإسباني حفلاً على ستاد سانتياجو برنابيو يوم الثلاثاء الماضي، لتقديم لاعبه الفرنسي الجديد كليان مبابي، لاعباً جديداً في صفوف الفريق بعقد حتى موسم 2029. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

الأهلي يتعرض لصدمة قوية قبل مواجهتي الألومنيوم وبيراميدز

تعرض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر إلى صدمة قوية بسبب موقف اللاعبين المصابين في ظل منافسة الأحمر على بطولتي الدوري المصري والكأس. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

رسميا.. القادسية السعودي يعلن ضم الجابوني أوباميانج (فيديو)

أعلن نادي القادسية السعودي التعاقد بشكل رسمي مع الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، مهاجم فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

نجم الزمالك السابق عن طلب جوميز زيادة راتبه: "لازم يرحل"

رفض بشير التابعي، نجم الزمالك السابق، فكرة زيادة المقابل المادي الذي يحصل عليه البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأبيض، مطالبا برحيله. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)