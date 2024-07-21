شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لناشئى الاسكواش يطيح بماليزيا ويتأهل لربع نهائى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

أطاح المنتخب الوطني لناشئي الاسكواش، بنظيره الماليزي من دور الـ16 ببطولة العالم لناشئي الاسكواش للفرق، والتى تُقام فى نادى هيوستن للاسكواش بالولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة من 18 إلى 23 يوليو الجاري.

وتغلب المنتخب الوطني على ماليزيا بنتيجة 2-0 فى مباراة دور الـ16، حيث تقدم لمصر مروان تامر بالفوز 3-0 على نيكلسوار موجاناسندهارام، ثم فاز محمد زكريا على هاريث دانيال جيفرى بنتيجة 3-0.

وقرر الاتحاد المصرى للاسكواش تعيين الدكتور خالد الشناوى طبيباً لبعثة الفراعنة المشاركة فى بطولة العالم للناشئين.

ويشارك 46 منتخباً يتصدرها مصر، ويضم كل منتخب أربعة لاعبين تقل أعمارهم عن 19 عامًا، في مباريات فردية، حيث يتأهل الفريق الأول الذي يفوز بمباراتين.

وتتضمن بطولة هذا العام إقامة منافسات الرجال والسيدات في وقت واحد لأول مرة في تاريخ البطولة، في بطولة الرجال، من المقرر أن يتنافس 27 فريقًا، وهو خامس أكبر مشاركة في تاريخ الحدث.

وفي منافسات السيدات يشارك 19 فريقا، وهو ثاني أكبر عدد بعد بطولة 2005 التي شهدت تنافس 20 فريقا، هذا العام.