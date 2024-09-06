سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 6-9-2024 في البنوك المصرية

الشارقة - اميمة ياسر -
نشر موقع "صدى البلد" سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة، الموافق 6-9-2024، في البنوك المصرية.
سعر الدولار البنك المركزي
سعر الدولار أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري، جاء كما يلي:
1 دولار = 48.37 جنيه للشراء.
1 دولار = 48.50 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، جاء كما يلي:
1 دولار= 48.39 جنيه للشراء.
1 دولار= 48.49 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري
سعر الدولار اليوم بنك مصر
وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، فجاء كالتالي:
1 دولار = 48.39 جنيه للشراء.
1 دولار = 48.49 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي
وعن سعر الورقة الأمريكية مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، جاء كالتالي:
1 دولار= 48.39 جنيه للشراء.
1 دولار= 48.49 جنيها للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة
وعن سعر الورقة الأمريكية مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة، فجاء كالتالي:
1 دولار= 48.39 جنيه للشراء.
1 دولار= 48.49 جنيها للبيع.
سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي
1 دولار= 48.51 جنيه للشراء.
1 دولار= 48.60 جنيها للبيع.