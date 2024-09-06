سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 6-9-2024 في البنوك المصرية

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "صدى البلد" سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة، الموافق 6-9-2024، في البنوك المصرية.

سعر الدولار البنك المركزي

سعر الدولار أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري، جاء كما يلي:

1 دولار = 48.37 جنيه للشراء.

1 دولار = 48.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، جاء كما يلي:

1 دولار= 48.39 جنيه للشراء.

1 دولار= 48.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، فجاء كالتالي:

1 دولار = 48.39 جنيه للشراء.

1 دولار = 48.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

وعن سعر الورقة الأمريكية مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، جاء كالتالي:

1 دولار= 48.39 جنيه للشراء.

1 دولار= 48.49 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

وعن سعر الورقة الأمريكية مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة، فجاء كالتالي:

1 دولار= 48.39 جنيه للشراء.

1 دولار= 48.49 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

1 دولار= 48.51 جنيه للشراء.

1 دولار= 48.60 جنيها للبيع.