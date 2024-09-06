شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس حار على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 33 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة طقسا حارا رطبا نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلا للحرارة رطبا ليلا على أغلب الأنحاء.

وتتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بـ حرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، مع وجود نشاط رياح على أغلب الأنحاء،

وتتوقع الهيئة أن تظهر اليوم سحب منخفضة ومتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مما يؤدى إلى تلطيف الأجواء ليلا.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 28.