الامارات | اتحاد الإمارات للصقور يعتمد فعاليات ومبادرات الموسم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للصقور اجتماعه، أمس، في أبوظبي لبحث واستعراض عدد من الموضوعات الخاصة بمسيرة رياضة الصقور في الدولة خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن استدامة إنجازاتها، والمضي قدماً في تعزيز مكانتها ودورها مكوناً رياضياً رئيساً من مكونات التنافسية الرياضية، وبما يعكس التطور الكبير الذي حققته الدولة في قطاع «التراث» الذي يرتبط بالهوية الوطنية والموروث الثقافي للدول والشعوب، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة التي وضعت الاهتمام بالتراث على رأس الأولويات، ما جعل رياضة الصقور بالدولة تجني ثمار هذه الرؤية، وتكسب تقدير واحترام العالم.

واعتمد الاجتماع أجندة فعاليات ومبادرات الاتحاد للموسم الرياضي 2024، وتوجه الحضور بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اتحاد الإمارات للصقور، على رعايته ودعمه المستمر لرياضة الصقور، وتوجيهات سموه المستمرة لتوفير كل المتطلبات وتسخير الإمكانات اللازمة لضمان ازدهارها على الصعد كافة.

وترأس الاجتماع الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، نائب رئيس اتحاد الإمارات للصقور، بحضور الأمين العام للاتحاد راشد بن مرخان، وكل من أعضاء مجلس الإدارة عبدالله أحمد القبيسي، وسعيد خليفة المهيري، وعبدالعزيز سلطان آل علي، ومحمد عيسى الخييلي، ومحمد عبدالله أحمد بن دلموك، ومبارك سيف المنصوري، ويوسف عبدالله آل علي.

وأكد الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان أهمية استمرارية العمل وفق الأهداف والأطر التي حددها اتحاد الإمارات للصقور ضمن استراتيجية متكاملة، هدفها الأساسي نشر وتوسيع قاعدة ممارسة رياضة الصقور بين الأجيال المتعاقبة، وغرس مبادئها وأسسها لديهم، وهو الأمر الذي يتضح جلياً لدى الجميع عقب زيادة عدد المشاركين في المسابقات المدرجة تحت مظلة الاتحاد، إذ ترتفع نسبة المشاركة مع كل نسخة وبداية كل موسم، ما يعكس تنفيذ الاتحاد غاياته على أرض الواقع، ومواصلة السعي لتعزيز مكتسباته ومضاعفة نجاحاته.

من جهته، أشار راشد بن مرخان إلى الدور الذي يضطلع به اتحاد الإمارات للصقور في تعزيز الوعي بأهمية وقيمة رياضة الصقور العريقة؛ بعد أن نجحت مسابقات الاتحاد وأنشطته المختلفة على مدار المواسم الماضية في ترسيخ ممارسات إيجابية ومتميزة بمسيرة هذه الرياضة، لتصبح بجدارة جزءاً من سلسلة الأحداث الرياضية الكبرى المقامة في الدولة، والتي ينتظرها الصقارون سنوياً، لتقديم أفضل ما لديهم من مستويات ونتائج، سعياً للنجاح والتفوق في رياضة أصيلة وعزيزة على قلوب الجميع.

زايد بن حمد:

. مستمرون في تنفيذ استراتيجية متكاملة لنشر وتوسيع قاعدة ممارسة رياضة الصقور بين الأجيال المتعاقبة.

راشد بن مرخان:

. دور بارز لاتحاد الإمارات للصقور في تعزيز الوعي بأهمية وقيمة رياضة الصقور العريقة.