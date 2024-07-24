مصطفى فتحي يقترب من الرحيل عن بيراميدز.. هل يعود لـ الزمالك؟

كشفت تقارير صحفية عن تطورات بشأن مستقبل الدولي المصري مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز خلال فتر الانتقالات الحالية.

قال مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات صحفية: “مصطفى فتحي حاليًا يناقش رفقة وكيله أحمد يحيي عن العروض التي يمتلكها تمهيدًا لدراستها قبل حسم رحيله عن بيراميدز نهائيًا”.

وتابع:” الأولوية بالنسبة لـ مصطفى فتحي هي العودة إلى الزمالك في حال استقراره على الرحيل من نادي بيراميدز بنهاية الموسم الحالي”.

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يذكر أن نادي بيراميدز قد قرر تغريم مصطفى فتحي ماليًا وفقًا للائحة الفريق بعد الاعتراض على قرار مدربه بالاستبدال أمام الاهلي أول أمس الاثنين في الدوري المصري.

ويستعد فريق بيراميدز لمواجهة نظيره الزمالك يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الحولة الـ18 المؤجلة من الدوري المصري.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.