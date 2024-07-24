عموتة يتدخل لانقاذ الشيبي من أزمته بعد أحداث مباراة الاهلي بالدوري

أفادت تقارير صحفية، أن المدرب الغربي الحسين عموتة، المدير الفني لفريق الجزيرة الإماراتي لكرة القدم، يرغب في التعاقد مع محمد الشيبي، نجم فريق بيراميدز.

وبحسب ما ذكره موقع “le360” المغربي، أن عموتة، يضع اللاعب محمد الشيبي، ضمن اهتماماته للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأبلغ الحسين عموتة، ناديه برغبته في التعاقد مع مواطنه الشيبي الذي يصنفه محللون بأنه أفضل ظهير أيمن في الدوري المصري.

اقرأ أيضًا: تقرير حكم مباراة الاهلي وبيراميدز يدين الشيبي وجماهير الأحمر.. إعلامي يكشف التفاصيل

وبحسب ما ذكرته موقع “winwin ” أن المدرب عموتة يسعى للتعاقد مع مواطنه الشيبي، حيث يرى أن ذلك سيكون مكسبًا كبيرًا لفريقه في حال نجحت إدارة النادي في تدبير الملف بطريقة جيدة.

وأكد الموقع أن فريق بيراميدز متمسك بمدافعه المغربي، ولا يرغب في السماح له بالرحيل في الميركاتو الصيفي، لكن المشاكل التي عاشها اللاعب في الدوري المصري، قد تدفع الشيبي للتفكير في الرحيل.

وعاش محمد الشيبي، أزمة كبيرة مع حسين الشحات لاعب الاهلي منذ الموسم الماضي، وصلت إلى المحاكم المصرية.

وعاد اللاعب المصري ليُحدث أزمة جديدة في الدوري المصري، خلال المباراة الماضية لناديه بيراميدز أمام الأهلي، بعدما طرده حكم اللقاء بسبب تدخله العنيف على حسين الشحات، وهو التدخل الذي حاول من خلاله “الانتقام” لنفسه من اللاعب المصري، وفقًا لمتابعين.