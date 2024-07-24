الخلود السعودي يحسم صفقة أليو ديانج من الاهلي

نجحت إدارة نادي الخلود السعودي في حسم اتفاقها مع نظيرتها في الاهلي من أجل التعاقد مع المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأحمر.

وتوصل الخلود السعودي إلى اتفاق مع الاهلي على ضم ديانج الموسم المقبل على سبيل الإعارة، على أن يرحل عن القلعة الحمراء بعد مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز والمقرر لها يوم الإثنين المقبل.

ومن المقرر أن ينتقل المالي أليو ديانج لمدة موسم على سبيل الإعارة إلى صفوف الخلود السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت تقارير صحفية أن صفقة لاعب وسط الاهلي سوف تكلف إدارة نادي الخلود السعودي ما يقرب من 500 ألف دولار.

وشارك ديانج خلال الموسم الحالي في 24 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم دون أن يسجل أو يصنع.

وبشكل عام شارك الدولي المالي مع الاهلي 212 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع 11 في جميع المسابقات، وحصد صاحب الـ6 عامًا 15 لقبًا متنوعًا مع الاهلي بالإضافة لبرونزية كأس العالم للأندية مرتين.