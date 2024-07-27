خصم 6 نقاط من منتخب كندا للسيدات بأولمبياد باريس بسبب "التجسس"

ياسر رشاد - القاهرة - أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قرارًا بخصم 6 نقاط من منتخب كندا للسيدات المشارك في أولمبياد باريس وإيقاف مدرب الفريق على خلفية أزمة التجسس.

وقرر الفيفا خصم 6 نقاط من كندا وإيقاف مدربته بيف بريستمان لمدة عام واحد على خلفية "فضيحة" استخدام طائرة مسيرة للتجسس على تدريب نظيره المنتخب النيوزيلندي.

منتخب مصر يهزم أوزبكستان في أولمبياد باريس

نجح المنتخب المصري الأولمبي في تحقيق الانتصار على نظيره أوزبكستان بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بمنافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الأولمبي المصري نظيره الإسباني، في المباراة التي تعد بمثابة عنق زجاجة للفراعنة من أجل التأهل للدور ربع النهائي من منافسات أولمبياد باريس 2024.

موعد مباراة مصر وإسبانيا بأولمبياد باريس

من المقرر انطلاق مواجهة مصر أمام إسبانيا، في تمام الرابعة من عصر الثلاثاء المقبل، 30 يوليو 2024.