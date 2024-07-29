موسى ديابي ثاني أعلى صفقة بعد نيمار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينفق الدوري السعودي للمحترفين المزيد من الأموال خلال الميركاتو الصيفي الحالي من أجل استقدام مزيد من نجوم الدوريات الأوروبية الكبرى. وتعاقدت الأندية السعودية الموسم الماضي مع نجوم كبار مثل كريستيانو رونالدو ونيمار وكريم بنزيما ورياض محرز وجاء الدور على آخرين لينضموا إلى دوري روشن هذا الموسم. وأبرمت أكبر صفقة حتى الآن مع الجناح الفرنسي موسى ديابي الذي أنهى انتقاله من أستون فيلا إلى نادي الاتحاد، مقابل 60 مليون يورو ليصبح بذلك ثاني أعلى صفقة بعد نيمار. أغلى الانتقالات إلى الدوري السعودي للمحترفين: البرازيلي نيمار: من سان جيرمان إلى الهلال مقابل 90 مليون يورو.

الفرنسي موسى ديابي: من أستون فيلا إلى الاتحاد مقابل 60 مليون يورو.

البرازيلي مالكوم: من زينيت سان بطرسبرغ إلى الهلال مقابل 60 مليون يورو.

البرتغالي أوتافيو: من بورتو إلى النصر مقابل 60 مليون يورو.

البرتغالي روبن نيفيز: من ولفرهامبتون إلى الهلال مقابل 55 مليون يورو.

الصربي ألكسندر ميتروفيتش: من فولهام إلى الهلال مقابل 52.6 مليون يورو.

البرازيلي فابينيو: من ليفربول إلى الاتحاد مقابل 46.7 مليون يورو.

الصربي سافيتش: من لاتسيو إلى الهلال مقابل 40 مليون يورو.

الجزائري رياض محرز: من مانشستر سيتي إلى الأهلي مقابل 35 مليون يورو.

الإسباني غابرييل فيغا: من سيلتا فيغو إلى الأهلي مقابل 30 مليونا.

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