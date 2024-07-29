الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يستضيف الفريق الفريق الأول للنادي الأهلي، نظيره سيراميكا كليوباترا، اليوم الإثنين في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، اليوم الإثنين، في التاسعة مساء، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الـ19 لبطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة.

ويبحث النادي الأهلي عن الاستمرار في سلسلة الانتصارات، للاقتراب من حصد لقب الدوري، بعد تحقيق الفوز في الجولة الماضية على حساب فريق المصري البورسعيدي بهدف دون رد.

ويتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 69 نقطة، وهو نفس رصيد فريق بيراميدز، بينما يحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الثامن برصيد 44 نقطة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

وتقرر أن تنقل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، في التاسعة مساء اليوم الإثنين، عبر قناة أون تايم سبورتس الأولى، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

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