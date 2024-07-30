شكرا لقرائتكم خبر عن فيستون ماييلى ولاكاى يقودان هجوم بيراميدز أمام فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل فريقه لمواجهة فاركو في الدوري الممتاز، ويحل بيراميدز ضيفا على فاركو في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء على استاد حري الحدود في الجولة 32 من بطولة الدوري.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى..

حراسة المرمى: أحمد الشناوى

الدفاع: أحمد سامى – محمد حمدى - محمود عبد العاطى – أحمد توفيق

الوسط: بلاتى توريه – رمضان صبحي - مهند لاشين – محمود زلاكة

الهجوم: فيستون ماييلى – فخرى لاكاى

يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري برصيد 69 نقطة، حصدها بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز في 21 لقاء وتعادل في 6 مباريات وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو بيراميدز 52 هدفاً واستقبلت شباكهم 22.

بينما يحتل فريق فاركو المركز الـ 15 في جدول مسابقة الدوري برصيد 30 نقطة، حصدها الفريق البرتقالي بعدما خاض 31 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 13 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو فاركو 30 هدفاً واستقبلت شباكهم 41.