شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يهزم الداخلية بهدف محمد هانى في دورى NILE .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق طلائع الجيش الفوز على نظيرة الداخلية بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهم منذ قليل على ستاد بتروسبورت، ضمن الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وأحرز محمد هانى لاعب فريق طلائع الجيش هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 83 عقب تسديدة قوية لتسكن شباك حارس مرمى فريق الداخلية.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق طلائع الجيش للنقطة 39 محتلا المركز العاشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE بينما توقف رصيد فريق الداخلية عند النقطة 19 متزيل جدول الترتيب الذى تأكد هبوطه الموسم المقبل بشكل رسمي.

وخاض فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى .. محمد شعبان

الدفاع .. أحمد متعب- عمرو طارق- خالد سطوحي- زولا

الوسط .. عبدالرحمن شيكا- فريد شوقي- إسلام محارب

الهجوم .. أحمد الشيخ- جودوين شيكا- أحمد سمير.

بينما جاء تشكيل فريق الداخلية بقيادة عيد مرازيق كالتالى :

حراسة المرمى .. رمضان مصطفى.

خط الدفاع .. معاذ الحناوى ، فانوم الفريد ، أحمد عماد ، محمود منصور.

خط الوسط .. محمود حسونة ، أدهم حامد ، محمد العطار ، كليتشى.

الهجوم .. محمد الظريف ، إسلام عبد النعيم.