بيراميدز يتعادل مع فاركو ويواصل نزيف النقاط في الدوري

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نزيف النقاط في مسابقة الدوري المصري، بعد التعادل مع نظيره فاركو في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء.

وتعادل فريق بيراميدز مع نظيره فارمو بهدفين لمثلهما في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد المكس بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ 32 من عمر بطولة دوري nile.

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سجل هدفي فاركو كل من، أحمد شريف في الدقيقة 10، وفي الدقيقة 22 أضاف شكري نجيب الهدف الثاني بعد هجمة سريعة بمجموعة من التمريرات القصيرة.

فيما أحرز هدفي بيراميدز كل من، فخري لاكاي في الدقيقة 39، من ركلة حرة مباشرة، وأضاف بلاي توريه الهدف الثاني في الدقيقة 45+ 2.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد بيراميدز إلى 70 نقطة، محتلًا المركز الثاني خلف الاهلي صاحب الصدارة، فيما احتل فاركو المركز 14 عند 31.