ترتيب الدوري المصري بعد تعثر الإسماعيلي وبيراميدز

نقدم لكم جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد تعثر فريقي بيراميدز والإسماعيلي خلال لقاءات اليوم الثلاثاء.

وخسر فريق الإسماعيلي أمام نظيره بلدية المحلة بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

فيما تعادل بيراميدز مع نظيره فاركو إيجابيًا بهدف، ضمن منافسات نفس الجولة، اليوم الثلاثاء، وفاز فريق طلائع الجيش بهدف دون رد على الداخلية.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 70 نقطة محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 32 نقطة محتلًا المركز الرابع عشر.

ويبقى الاهلي في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 72 نقطة.

وجاء ترتيب الدوري المصري الممتاز كالتالي:

1- الاهلي برصيد 72 نقطة

2- بيراميدز 70

3- المصري 52

4- مودرن سبورت 50

5- الزمالك 46

6- سموحة 45

7- زد 44

8- سيراميكا كليوباترا 44

9- إنبي 42

10- طلائع الجيش 39

11- الاتحاد السكندري 39

12- البنك الاهلي 34

13- الجونة 33

14- الإسماعيلي 32

15- فاركو 31

16- بلدية المحلة 27

17- المقاولون العرب 24

18- الداخلية 19 نقطة