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مصري جديد في البريميرليج.. إبسويتش تاون الإنجليزي يجدد عقد سام مرسي رسميا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أعلن نادي إبسويتش تاون الإنجليزي، تجديد عقد المصري سام مصري، قائد الفريق، لمدة موسمين.

وقاد سام مرسي فريق إبسويتش تاون للصعود للدوري الإنجليزي الممتاز، البريميرليج هذا الموسم وقدم أداء مميز.

وقال إبسويتش في بيان رسمي اليوم الأربعاء عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، إن لاعب الوسط مدد عقده مع النادي حتى صيف عام 2026.

وأوضح النادي الإنجليزي أن مرسي لعب دورا محوريا في عودة الفريق إلى الممتاز في الموسم المقبل.

وبعد تجديد عقده، أصبح سام مرسي ثاني لاعب يشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم المقبل، بعد محمد صلاح نجم فريق الإنجليزي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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