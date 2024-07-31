الامارات | اتحاد الكرة يُرشح محسن مصبح لعضوية لجنة قدامى اللاعبين في "خليجي 26"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رشح التحاد الإماراتي لكرة القدم محسن مصبح حارس المرمى السابق وأحد أبرز نجوم المنتخب الوطني في مونديال إيطاليا 1990، لعضوية لجنة قدامى اللاعبين التي شكلتها لجنة المسابقات في اتحاد كأس الخليج العربي استعدادًا لبطولة "خليجي 26" التي تستضيفها دولة الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر 2024 إلى 3 يناير 2025.

يأتي قرار التشكيل بناءً على توصية للجنة المسابقات بإقامة بطولة قدامى اللاعبين على هامش خليجي 26، وستكون مهام اللجنة عملية تنظيم البطولة واقتراح اللائحة المنظمة لها.