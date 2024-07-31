شكرا لقرائتكم خبر عن عمر عصر بعد التأهل لربع نهائي أولمبياد باريس: الحمد لله.. إن شاء الله قربت والان مع تفاصيل الخبر

أعرب البطل المصري عمر عصر، عن سعادته بالتأهل إلى ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وكتب عمر عصر عبر حسابه على فيس بوك: الحمد لله.. إن شاء الله قربت.

وكرر البطل المصري عمر عصر لاعب تنس الطاولة، إنجازه السابق في أولمبياد طوكيو 2020، وذلك بالتأهل إلى ربع نهائي دور الألعاب الأولمبية المقامة حالياً بباريس 2024.وفاز عمر عصر على لاعب كازاخستان كيريل جيراسيمينكو في دور الـ 16 بنتيجة 4-2، ليصعد إلى دور الثمانية.

ونجح السويدي ترولس موريجارده المصنف رقم 19 على العالم في تنس الطاولة، في إقصاء الصيني وانج المصنف رقم 1، من دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، عقب الفوز عليه بنتيجة (4-2) في عدد الأشواط ضمن منافسات دور الـ32، وكان من المقرر أن يكون اللاعب الصيني في طريق البطل المصري عمر عصر.

وبعد إزاحة المصنف الأول على العالم من طريق البطل المصري، بات عمر عصر على أبواب انجاز تاريخي في حال نجاحه بالتأهل إلى نصف النهائي لأول مرة.

وتغلب عصر على منافسه فابيو راكوتواريمانانا في دور الـ 64 بنتيجة 4-1 وتأهل إلى الدور التالى، قبل أن يتغلب عمر عصر على بطل الإكوادور ألبرتو مينو المصنف الـ77 في دور الـ 32، وأخيراً لاعب كازاخستان في دور الـ 16.