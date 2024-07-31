شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية تحصد لقب بطولة كرة اليد للجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت فعاليات بطولة كرة اليد للجامعات التي نظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات ضمن النسخة 51 من دورة الشهيد الرفاعي، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وحصد لقبها فريق جامعة الإسكندرية.

وشهدت البطولة منافسة قوية بين كل فرق الجامعية التي شاركت فيها والذي اسفر عن تتويج جامعة الاسكندرية باللقب وحصول فريق جامعة حلوان على المركز الثاني، وحصد فريق جامعة المنصورة المركز الثالث، وهو ما عكس المستوى المتميز للرياضة الجامعية في مصر.



فريق كرة اليد بجامعة الاسكندرية



مصطفي بيومي يسلم الكأس لمنتخب الاسكندرية

وقد اشاد الدكتور مصطفي بيومي مساعد الوزير للحياة الطلابية والتنمية المستدامة ونائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات بالتعاون الدائم والمثمر بين الاتحاد الرياضي للجامعات وجامعة الإسكندرية والذي ادى لخروج البطولة بما يليق بالرياضة الجامعية والرياضة المصرية، ويفرز عناصر مميزة من الطلبة الموهوبين، ويسهل انتقاء العناصر الجيده التي تعود بالنفع المثمر على الرياضة المصرية.