محمد صلاح يسجل هدفًا رائعًا لـ ليفربول في شباك آرسنال.. فيديو

افتتح الدولي المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول أهداف فريقه في شباك آرسنال خلال المباراة الودية المقامة حاليًا بينهما.

ويستضيف ملعب “لينكون فاينانشال فيلد” في الولايات المتحدة الأمريكية، مباراة الفريقين في إطار الاستعدادات للموسم الجديد.

وسجل قائد منتخب مصر هدف الريدز في الدقيقة 12 من هجمة مرتدة.

وأضاف اللاعب فابيو كارفاليو هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول.

وقلص الفارق لصالح فريق آرسنال اللاعب كاي هافرتز في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول.

وبدأ فريق ليفربول بقيادة آرني سلوت بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كيليهير.

خط الدفاع: تسيميكاس، كونساه، فان دي بيرج، برادلي.

الوسط: إليوت، جونس، سوبوسلاي.

الهجوم: محمد صلاح، ديوجو جوتا، كارفاليو.

تشكيل آرسنال أمام ليفربول

حراسة المرمى: هيين.

خط الدفاع: وايت، كيويور، جابرييل ماجالايس، زينتشينكو.

وسط الملعب: توماس بارتي، أوديجارد، نيلسون.

الهجوم: مارتينيلي، هافيرتز، جيسوس.