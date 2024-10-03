"خلال مباراة بولونيا".. محمد صلاح يعزز رقمه القياسي مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

واصل النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، تحطيم وتحقيق الأرقام القياسية رفقة الريدز، بعدما نجح في صناعة هدف الريدز الأول في مرمى بولونيا الإيطالي، في اللقاء الذي يجمع بينهما حالياً، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وبصناعة صلاح لهذا الهدف، نجح في تعزيز رقمه القياسي كأكثر لاعب صناعة للأهداف في تاريخ ليفربول، برصيد 14 هدفاً.

ويأتي صلاح في صدارة اللاعبين الأكثر صناعة للأهداف في تاريخ ليفربول، ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 14 هدفاً، يليه ستيفن جيرارد صاحب ال 12 هدفاً، فيما يأتي في المركز الثالث اللاعب جيمس ميلنر برصيد 12 هدفاً أيضاً.

وانتهى الشوط الأول، بين فريقي ليفربول الإنجليزي وبولونيا الإيطالي، في دوري أبطال أوروبا، بتقدم الريدز بنتيجة هدف دون مقابل، أحرزه ماك أليستر من صناعة النجم المصري محمد صلاح.

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