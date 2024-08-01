شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الفراعنة تتعادل مع الولايات المتحدة فى أولمبياد لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

تعادل منتخب مصر مع الولايات المتحدة وسط جماهيرها بالجولة الثالثة للمجموعة الرابعة لأولمبياد لوس أنجلوس فى مثل هذا اليوم الأول من أغسطس لعام 1984، ليتساوى المنتخبان فى عدد النقاط وفارق الأهداف، وتفوقت مصر بتفوقها الهجومى، حيث سجل الفراعنة 5 أهداف بفارق هدف عن منتخب أمريكا.

تقدم أصحاب الأرض مبكرا فى الدقيقة التاسعة من رأسية اصطدمت بجسد أحد مدافعى المنتخب المصري، وتعادل عماد سليمان فى الدقيقة 27 من الشوط الأول من رأسية من عرضية مصطفى عبده.

تشكيل المنتخب بقيادة الراحل عبده صالح الوحش فى المباراة مكونا من :

عادل المأمور "الزمالك"، بدر حامد "الزمالك"، إبراهيم يوسف "الزمالك"، محمود حسن "الإسماعيلي"، ربيع ياسين "الأهلي"، شوقى غريب " غزل المحلة"، مجدى عبدالغنى "الأهلي"، مصطفى عبده "الأهلي"، طاهر أبوزيد "الأهلي"، محمود الخطيب "الأهلي"، عماد سليمان "الإسماعيلي".

ونزل كل من محمود صالح "الأهلي"، محمد رمضان "الترسانة" بدلا من مصطفى عبده، وعماد سليمان على الترتيب فى الشوط الثاني.

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.