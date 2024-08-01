موعد مباراة الأهلي والبنك اليوم.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه الأهلي، نظيره البنك الأهلي، في التاسعة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. .

وكان الأهلي قد حقق فوزاً كبيراً على سيراميكا كليوباترا برباعية مقابل هدف على أرضية استاد القاهرة، في المواجهة التي جمعت بينهما في إطار مؤجلات الجولة التاسعة عشرة للمسابقة المحلية.

يواصل الأهلي زحفه نحو الحفاظ على لقب الدوري المصري، حيث يتصدر ترتيب المسابقة برصيد 72 نقطة، بعد أن فاز في 23 لقاء، وتعادل في 3 مواجهات، وتلقى هزيمتين.

من جهة أخرى، يتواجد فريق البنك الأهلي في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 34 نقطة، بعد أن فاز في 9 لقاءات، وتعادل في 7 مواجهات، وتلقى 15 هزيمة.

تشكيل الأهلي المتوقع

ومن المقرر أن يلعب فريق الأهلي لقاء البنك بطريقته المعتادة وهيّ (4-3-3) على أن يكون التشكيل المتوقع كالتالي:حراسة المرمى: محمد الشناوي.خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - كريم فؤاد.خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور.خط الهجوم: حسين الشحات - وسام أبو علي - رضا سليم.

القناة الناقلة

وتذاع المباراة على قناة أون سبورت.