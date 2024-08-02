شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب علاء عبد العال أمام الزمالك قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز مع دقات التاسعة مساء اليوم الجمعة نظيره الجونة على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ويبحث علاء عبد العال، المدير الفنى للجونة عن فوزه الثالث على حساب الزمالك بعدما واجه الفارس الأبيض فى 21 مباراة بالدوري المصرى نجح فى التعادل أربعة مرات وحقق فوزين وخسر 15 مباراة مع أندية الداخلية وإنبي والشرقية وأسوان وإيسترن كومبانى والجونة.

وانتهت آخر مباراة جمعت علاء عبد العال مع الزمالك بفوز الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وعكف جهاز الزمالك على دراسة فريق الجونة بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التي سيعمل على استغلالها لضمان إستعادة الانتصارات بالمسابقة المحلية في الأمتار الأخيرة ، بينما يتمسك علاء عبد العال المدير الفني للجونة بتحقيق الفوز الليلة لتكرار نتيجة الدور الأول بين الفريقين حيث تفوق الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل الزمالك المركز السابع بجدول الدوري برصيد 46 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز فى 14 لقاء وتعادل في 7 لقاءات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 44 هدف وتلقت شباكه 30 هدف.

وفى المقابل يحتل الجونة المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل في 12 مباراة وخسر 12 مواجهة وسجل لاعبيه 29 هدف وتلقت شباكه 42 هدف.