شكرا لقرائتكم خبر عن قصة ميدالية أولمبية.. طارق حامدي يهدي السعودية فضية طوكيو في الكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

لكل ميدالية أولمبية حصدها نجوم الرياضة في الألعاب المختلفة قصة طويلة من الكفاح والمثابرة، خلال الطريق الطويل إلى منصة التتويج لرفع علم بلدانهم عالياً خفاقاً في المحافل الدولية، وقصة اليوم عن الميدالية الفضية التي حصدها البطل السعودي طارق حامدي في أولمبياد طوكيو.

ولد طارق علي حامدي في 26 يوليو 1998، وحصل على خمس ميداليات، بما في ذلك ميداليتين ذهبيتين، في بطولة آسيا للكاراتيه، وهو أيضًا حائز على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الآسيوية.

تأهل بطل الكاراتيه لتمثيل السعودية في الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 في طوكيو باليابان، وحصل على الميدالية الفضية في وزن 75+ كلج كوميتيه رجال.

كما توج ببطولة العالم في الكوميتيه للناشئين 76+ كلج في بطولة العالم للناشئين، والكاديت وتحت 21 سنة 2015 التي أقيمت في جاكرتا بإندونيسيا.

في عام 2016، فاز بأول ميدالية ذهبية له في الدوري الممتاز للكاراتيه، كما حصل على الميدالية الذهبية في الكوميتيه للرجال +84 كلج في الدوري الممتاز للكاراتيه الذي أقيم في أوكيناوا باليابان.

في بطولة الكاراتيه الآسيوية 2017 التي أقيمت في أستانا بكازاخستان، هزم الإيراني سجاد جانج زاده (بطل العالم في هذا الحدث في ذلك الوقت) ليفوز بالميدالية الذهبية في الكوميتيه للرجال +84 كلج.

وفاز بإحدى الميداليات البرونزية في مسابقة الكوميتيه للرجال +84 كلج في بطولة آسيا للكاراتيه 2018 التي أُقيمت في عمان بالأردن.، كما فاز بالميدالية الفضية مع فريق الكوميتيه للرجال، وبعد أيام قليلة، فاز بإحدى الميداليات البرونزية مع فريق الكوميتيه للرجال في بطولة العالم للكاراتيه 2018 التي أقيمت في كوبي باليابان.