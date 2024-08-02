شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد ألعاب القوى: المدرب الخاص بمصطفى الجمل رحل منذ عام لعدم انضباط اللاعب والان مع تفاصيل الخبر

كشف سيف الله شاهين، رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى تفاصيل خروج مصطفى الجمل من منافسات أولمبياد باريس 2024 بعدما حقق المركز الـ 14 في المجموعة الأولى في منافسات رمي المطرقة بالعاب القوى برقم 70.09م.

وأكد سيف شاهين في تصريحات صحفية، أن المدرب الخاص باللاعب مصطفى الجمل رحل منذ عام لعدم انضباط اللاعب كما أنه رحل للتدريب في السعودية لأنه لم يجد جدوى من اللاعب.

وتابع رئيس اتحاد ألعاب القوى أنه تم التعاقد مع مدرب آخر لمصطفى الجمل ولكنه رفض التدريب معه كاشفا أنه خلال مشاركته في آخر 3 دورات أولبيمة أخيرة يخرج ويتحدث بنفس السيناريو حتى يبرر فشله.

وكشف أن مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى ومعه وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية وفروا كل الإمكانيات لمصطفى الجمل ولكنها في النهاية إمكانيات اللاعب ويخرج في النهاية ليهاجم الاتحاد.

وكان مصطفى الجمل قد خرج في فيديو يهاجم الاتحاد بأنه لم يوفر له مدرب من عام وأنه كان يخوض التدريبات بدون مدير فني.