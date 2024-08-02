"أستون فيلا الأنشط وليفربول الأقل".. أبرز صفقات رباعي المقدمة بالدوري الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

ينتظر عشاق كرة القدم العالمية، انطلاق الموسم الجديد من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025، المقرر بداية بعد أسابيع قليلة.

ومن المقرر انطلاق الموسم الجديد من بطولة الدوري الإنجليزي، يوم 16 من شهر أغسطس المقبل، بمباراة تجمع بين فريقي مانشستر يونايتد وفولهام.

وقامت أندية المقدمة في الدوري الإنجليزي، بإجراء العديد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تكوين تشكيلة قوية قادرة على المنافسة.

وجاءت ابرز صفقات الدوري الإنجليزي المقدمة بالدوري الإنجليزي الممتاز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية:

وقام بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي 2023-2024، بالتعاقد مع لاعب واحد فقط خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بالتعاقد مع البرازيلي سافينهو لاعب تروا الفرنسي مقابل 25 مليون يورو.

ورحل عن صفوف فريق مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الحالية، ثلاثة لاعبين وهم تايلور هارود بيليس، تومي دويل وسيرجيو جوميز.

وضم أرسنال الثنائي ديفيد رايا بصفة نهائية قادماً من فريق برينتفورد، وريكاردو كالافيوري قادماً من فريق بولونيا الإيطالي، بينما رحل عن صفوف الجانرز خمسة لاعبين وهم، "محمد النني، سيدريك سواريس، أرثر أوكونكو، نونو تافاريز، ألبرت نكونجو.

ولم يقم فريق ليفربول صاحب المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في النسخة الماضية، بأي صفقات خلال فترة الانتقالات حتى الآن، على الرغم من رحيل أربعة لاعبين من الفريق وهم: "كالفن رامزي، جويل ماتيب، تياجو ألكانتارا، أدريان".

ويعد فريق أستون فيلا أكثر فرق المقدمة بالدوري الإنجليزي إبراماً للصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث تعاقد أستون فيلا مع 8 لاعبين حتى الأن، وهم، "أمادو أونانا، روس باركلي، إيان ماتسن، لويس دوبين، جيدون فلوجين، صامويل إيلينج جونيور، كاميرون أريتشر وإينزو بارينشر".

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