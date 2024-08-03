شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد لـ"الخليج 365": المنتخب الأولمبى قادر على حصد ميدالية لقرب المستويات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ضياء السيد المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأولمبى، أن اللاعبين قدموا أداءً رجوليًا أثناء مواجهة باراجواى رغم البداية غير الموافقة.

وأضاف ضياء السيد في تصريحات خاصة لليوم السابع قائلا: "المنتخب الأولمبى قادر على حصد ميدالية أولمبية بأولمبياد باريس 2024، عقب التأهل إلى الدور نصف النهائي وتقارب مستوى جميع لاعبين المنتخبات".

وانتزع منتخب مصر الأولمبى بطاقة التأهل إلى نصف نهائى أولمبياد باريس، على حساب باراجواى بعد فاز بنتيجة 5 -4 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل 1 - 1.

وتعادل منتخب مصر الأولمبى مع باراجواى بهدف لكل فريق فى المباراة التى أقيمت ضمن منافسات الدور ربع النهائى لدورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد باريس 2024" ، ولجأ الفريقان للوقت الإضافى لحسم بطاقة العبور لنصف النهائى وانتهى بنفس النتيجة ليحتكم الطرفان لركلات الترجيح.