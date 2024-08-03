شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الأيوبى يكتب: رجال ميكالى على أبواب "حلم الميدالية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح المنتخب الأولمبى لكرة القدم فى التأهل لنصف نهائى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بعد التغلب على باراجواى بركلات الترجيح 4/5 بعد تعادل مثير 1/1 فى الوقتين الأصلى والإضافى، ليضرب الفراعنة موعدا مع فرنسا فى موقعة شرسة مساء الإثنين المقبل.

لاعبو منتخب مصر قدموا أداء قويا أمام باراجواى، ظهرت فيه روح التحدى والرغبة فى تحقيق هدفهم بالوصول لنصف النهائى والمنافسة على ميدالية أوليمبية، ومع هذه الطموحات الكبيرة اختفت نغمة الانتماء للأندية، فظهر الننى قائدا محنكا للمنتخب ومعه زيزو استعاد مستواه المعروف وقاد الهجمات المصرية بجدارة، وشكّل مع إبراهيم عادل مستقبل الكرة المصرية ثنائيا رائعا سيفيد الكرة المصرية خلال الفترة المقبلة مع المنتخب الأول .

مؤشرات الأداء المصرى فى ارتفاع من مباراة لأخرى، بعد انتفاضة زيزو والننى ومعهم كوكا وأسامة فيصل، وفوقان إبراهيم عادل، ظهر الانسجام واضحا والتنظيم فى الملعب يكشف عن قدرات المدير الفنى البرازيلى ميكالى من جديد للجماهير المصرية كمدرب عالمى قادر على تحقيق حلم حصد ميدالية أوليمبية فى كرة القدم يراود المصريين منذ انطلاق الدورات الأولمبية، ورغم كل الظروف المعاكسة التى واجهها المنتخب الأولمبى لكن المدرب البرازيلى تحدى الجميع واستطاع تنفيذ كل ما خطط له، باحثا عن تكرار إنجازه التاريخى مع راقصى السامبا، عندما حصد الميدالية الذهبية فى ريودى جانيرو 2016 .

الحلم مستمر للمصريين فى باريس بحصد ميدالية، ورغم أن المواجهة القادمة فى نصف النهائى أمام منتخب فرنسا القوى إلا أن الروح والعزيمة مع الجهاز الفنى المتمكن قادرون على تخطى الصعاب والوصول لحلم طال انتظاره بالتتويج بميدالية أولمبية .