شكرا لقرائتكم خبر عن عزمي محيلبة يحقق المركز العاشر فى منافسات الإسكيت للرماية بأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

حقق البطل المصري عزمي محيلبة المركز العاشر فى منافسات الإسكيت كاسرا 121 طبقا من أصل 125 بـ أولمبياد باريس 2024.

ويشارك الاتحاد المصري للرماية بـ11 لاعبًا ولاعبة وهم: عزمي محلبية، محمد حمدي، إبراهيم أحمد، عمر هشام، عمر خالد، ريماس وليد، هالة الجوهري، أميرة أبو شقة، مي مجدي، نور عباس، وماجي مصطفى.

وجاءت قائمة الألعاب الرياضية التي تشارك فيها مصر كالتالي: ألعاب القوى، كرة القدم، كرة اليد، كرة الطائرة وكرة الطائرة شاطئية، ألعاب الماء (السباحة، والغطس والسباحة التوقيعية)، شراع، تجديف، ملاكمة، تايكوندو، جودو، مصارعة، رفع الأثقال، تنس، تنس طاولة، الخماسي الحديث، السلاح، الجمباز، الرماية، القوس والسهم، الدراجات، الفروسية، الكانوي والكياك.