شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يغري لاعبيه بالمكافآت للفوز على الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

رصد مسئولو المقاولون العرب مكافآت مالية لتحفيز اللاعبين قبل اللقاء المرتقب مع الأهلي بالدوري لتحفيزهم على الفوز، وذلك طبقاً للائحة الفريق، ويواجه المقاولون العرب حظاً صعباً قبل المباراة المصيرية التي يخوضها أمام النادي الأهلي، والتي تجمع الفريقين غداً الأحد، في اللقاء المؤجل من الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري، حيث يواجه المقاولون شبح الهبوط حال الخسارة أمام الفريق الأحمر.

ويمتلك المقاولون العرب 25 نقطة فى رصيده بالمركز الـ 17 فى جدول الدوري، حيث خاض المقاولون 31 مباراة فى المسابقة ويتبقى له 3 مواجهات فقط، أمام كل من الأهلي، والجونة، والإسماعيلي.

وفي حال فوز المقاولون العرب على الأهلي سيبقي على آماله فى البقاء بالمسابقة في انتظار تعثر الفرق المتنافسة، بينما فى حال الهزيمة سيتأكد هبوط ذئاب الجبل رسمياً إلى القسم الثاني.

ويتوقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة 25 في حالة الهزيمة من الأهلي، وسيكون أمامه مباراتين فقط لرفع رصيده إلى 31 نقطة في حالة الفوز بهما، وهو نفس رصيد فريق فاركو صاحب الـ 31 نقطة في جدول المسابقة، وفي حال العودة لفرق الأهداف سيكون الأمر لصالح الفريق البرتقالي.

وكان المقاولون وفاركو قد تعادلا في مواجهتي الدوري بهدف لمثله في مباراتي الذهاب والإياب، بينما يصب فارق الأهداف في مصلحة فاركو، حيث أحرز الفريق البرتقالي 32 هدفاً واستقبل 43، بينما سجل المقاولون العرب 31 هدفاً واستقبل 51.