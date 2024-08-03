موعد مباراة الأهلي والمقاولين.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه الأهلي، نظيره المقاولون العرب، ضمن مؤجلات الأسبوع 23، في تمام التاسعة مساء غد الأحد 4 أغسطس 2024.

يتصدر الأهلي جدول الدوري المصري، برصيد 75 نقطة، بعد لعب 29 مباراة، حقق الفوز في 24 مباراة، وتعادل في 3 مواجهات، ويحتاج المارد الأحمر ٤ نقاط فقط لحسم لقب الدوري.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام المقاولين

وبات من المنتظر أن يبدأ الأهلي بالتشكيل التالي:

محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وكريم فؤاد، وفي خط الوسط مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور، وفي الأمام حسين الشحات ورضا سليم ووسام أبو علي.

القناة الناقلة

وتنقل عبر قناة أون تايم سبورتس 1.