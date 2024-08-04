شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يصارع شبح الهبوط فى مواجهة الأهلي بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

يدخل فريق المقاولون العرب ، بقيادة عماد النحاس، تحدياً صعباً عندما يصطدم بالنادي الأهلي، في المباراة التي تجمع الفريقين فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، في اللقاء المؤجل من الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري، حيث يواجه المقاولون شبح الهبوط حال الخسارة أمام الفريق الأحمر.

ويمتلك المقاولون العرب 25 نقطة في رصيده بالمركز الـ 17 بجدول الدوري، حيث خاض المقاولون 31 مباراة في المسابقة ويتبقى له 3 مواجهات فقط، أمام كل من، الأهلي، والجونة والإسماعيلي.

في حال فوز المقاولون العرب على الأهلي سيبقي على آماله فى البقاء بالمسابقة وانتظار تعثر الفرق المتنافسة، أما حال الهزيمة فيتأكد هبوط ذئاب الجبل رسمياً إلى القسم الثاني.

ويتوقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة 25 في حال الهزيمة من الأهلي، وسيكون أمامه مباراتان فقط لرفع رصيده إلى 31 نقطة في حال الفوز بهما، وهو نفس رصيد فريق فاركو صاحب الـ 31 نقطة في جدول المسابقة، وفى حال العودة لفرق الأهداف سيكون الأمر لصالح الفريق البرتقالي.

وكان المقاولون وفاركو قد تعادلا في مواجهتي الدوري بهدف لمثله، في مباراتي الذهاب والإياب، بينما يصب فارق الأهداف في مصلحة فاركو، حيث أحرز الفريق البرتقالي 32 هدفاً واستقبل 43، بينما سجل المقاولون العرب 31 هدفاً واستقبل 51.