شكرا لقرائتكم خبر عن منافسات قوية لفراعنة الرماية واليد والشيش فى أولمبياد باريس 2024 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تخوض البعثة المصرية اليوم، الأحد، منافسات قوية على صعيد منافسات الرماية والسلاح فرق و كرة اليد بأولمبياد باريس 2024 والتى تقام خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس الجارى.

ويخوض عمر خالد لاعب الرماية تصفيات 25 م مسدس ضغط فى العاشرة صباحا، بينما يخوض منتخب سلاح الشيش منافسات الفرق فى الواحدة إلا عشر دقائق ظهرا، بينما يلتقى منتخب اليد نظيره الأرجنتينى فى ختام دور المجموعات لتحديد مراكز مجموعته وذلك فى الثانية عشرة ظهرا، بعد ضمان التأهل إلى ربع النهائى بالفوز على النرويج بنتيجة 26-25 .