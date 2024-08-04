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منافسات قوية لفراعنة الرماية واليد والشيش فى أولمبياد باريس 2024 اليوم

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الأحد، 04 أغسطس 2024 03:30 ص

تخوض البعثة المصرية اليوم، الأحد، منافسات قوية على صعيد منافسات الرماية والسلاح فرق و كرة اليد بأولمبياد باريس 2024 والتى تقام خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس الجارى.

ويخوض عمر خالد لاعب الرماية تصفيات 25 م مسدس ضغط فى العاشرة صباحا، بينما يخوض منتخب سلاح الشيش منافسات الفرق فى الواحدة إلا عشر دقائق ظهرا، بينما يلتقى منتخب اليد نظيره الأرجنتينى فى ختام دور المجموعات لتحديد مراكز مجموعته وذلك فى  الثانية عشرة ظهرا، بعد ضمان التأهل إلى ربع النهائى بالفوز على النرويج بنتيجة 26-25 .

وجاءت قائمة الألعاب التي تشارك فيها مصر كالتالي: ألعاب القوى، كرة القدم، كرة اليد، كرة الطائرة وكرة الطائرة شاطئية، ألعاب الماء (السباحة، والغطس والسباحة التوقيعية)، شراع، تجديف، ملاكمة، تايكوندو، جودو، مصارعة، رفع الأثقال، تنس، تنس طاولة، الخماسي الحديث، السلاح، الجمباز، الرماية، القوس والسهم، الدراجات، الفروسية، الكانوي والكياك.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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