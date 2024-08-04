شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد باريس 2024 .. موعد مباراة مصر وفرنسا فى نصف النهائى والان مع تفاصيل الخبر

ينهى منتخب مصر الأولمبي اليوم، الأحد، استعداداته لخوض مواجهة فرنسا المنتظرة فى نصف نهائي أولمبياد باريس، بعد الفوز على باراجواي بركلات الترجيح ضمن منافسات ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد باريس 2024".



ويطمح الفراعنة لتحقيق الفوزعلى فرنسا والتأهل إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخه، على أمل حصد أول ميدالية فى تاريخ منتخب مصر.

موعد مباراة منتخب مصر وفرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024



تقام مباراة منتخب مصر وفرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس فى العاشرة مساء غدٍ، الاثنين على ملعب جروباما ستايديوم.

مشوار مصر وفرنسا



تأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي الأولمبياد بعدما احتل صدارة المجموعة الثالثة التي ضمت كلا من: "إسبانيا، أوزبكستان والدومينيكان"، برصيد 7 نقاط.



وتأهل الفراعنة إلى المربع الذهبي بعد الفوز على باراجواي (5-4 ) بركلات الترجيح، بعد التعادل (1-1) في الوقت الأصلي والإضافي، فيما عبر منتخب فرنسا "البلد المضيف"، نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد.



ماذا ينتظر الفائز من مصر وفرنسا؟

يواجه الفائز من مباراة مصر وفرنسا المتأهل من مباراة نصف النهائي الآخر بين المغرب وإسبانيا.

الألعاب الأولمبية.. القناة الناقلة لمباراة مصر وفرنسا



تذاع منافسات دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" على شبكة قنوات بي إن سبورتس، والتي حصلت على حقوق نقل فعاليات الدورة.



وكان أول ظهور لمصر في الألعاب الأولمبية عام 1920، ومنذ ذلك الحين، لم يحقق الفراعنة أي ميدالية، وهو ما يمثل دافعا قويا لكتيبة روجيرو ميكالي من أجل صناعة المجد.