بوبيندزا يقرب ناصر منسى من الرحيل عن الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور إن ناصز منسي مهاجم الزمالك اقترب من الرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

اضاف خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور:"أيام ناصر منسي باتت معدودة فى نادى الزمالك بعد اقتراب انضمام الجابونى آرون بوبيندزا إلى صفوف الزمالك وبالتالى سيصبح عدد اللاعبين فى مركز المهاجم كثيرين وهم عمر فرج وبوبيندزا وسيف الجزيرى وحسام أشرف".

وواصل:"جوميز وافق على رحيل ناصر منسي،والإدارة بتبحث عدد من العروض المقدمة للاعب والبنك الأهلى بيجث النبض وكمان غزل المحلة ونادى تالت وفى النهاية رغبة اللاعب هى اللى هتحسم وجهته المقبلة".