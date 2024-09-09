دوري الأمم الأوروبية .. أسبانيا تسحق سويسرا على ملعبها برباعية

ياسر رشاد - القاهرة - عاد منتخب أسبانيا سريعا لسكة الانتصارات في بطولة دوري الأمم الاوربية بعدما حقق فوزا ساحقا على منتخب سويسرا القوي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب مدينة جنيف السويسرية ضمن مباريات المجموعة الرابعة .

وكان منتخب أسبانيا بطل يورو ٢٠٢٤ قد تعادل سلبيا امام منتخب صربيا في مباراته الاولى على ملعب العاصمة الصربية بلجراد .

ضرب منتخب أسبانيا بقوة من بداية المباراة حيث نجح خوسيلو في تسجيل الهدف الاول لفريق لاروخا في الدقيقة الرابعة وأضاف نجم باريس سان جيرمان فابيان رويز الهدف الثاني لمنتخب أسبانيا في الدقيقة ١٣ .

حاول منتخب سويسرا العودة للمباراة ونجح في تسجيل هدفه الوحيد قبل نهاية الشوط الاول بأربعة دقائق عن طريق امدوني لينتهي الشوط الاول بتقدم أسبانيا بهدفين لهدف .

في الشوط الثاني واصل المنتخب الأسباني سيطرته على المباراة وأضاف الهدف الثالث عن طريق فابيان رويز ثم أنهى المباراة تماما بالهدف الرابع والذي سجله فيران توريس لتنتهي المباراة بفوز منتخب أسبانيا بأربعة أهداف مقابل هدف .