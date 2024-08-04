شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد باريس.. منتخب رجال الشيش ينافس أمريكا فى ربع نهائى الفرق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالأحد، 04 أغسطس 2024 11:45 ص
ينافس منتخب رجال سلاح الشيش نظيره الأمريكى فى الواحدة إلا عشر دقائق بتوقيت القاهرة اليوم، الأحد، فى ربع نهائى منافسات الفرق بأولمبياد باريس 2024.
وخسر منتخب مصر للسيدات لسلاح الشيش من الصين بنتيجة 45-18 فى تحديد المركزين السابع والسابع فى اولمبياد باريس 2024 التى تستمر حتى 11 أغسطس الجارى.
ويشارك الاتحاد المصري للسلاح بـ21 لاعبًا ولاعبة بواقع 16 لاعبًا أساسيًا و5 لاعبين احتياطي وجاءت القائمة كالتالي:
سلاح الشيش رجال: محمد ماهر حمزة، علاء الدين أبو القاسم، عبدالرحمن طلبه، محمد عصام.
سلاح الشيش سيدات: يارا الشرقاوي، سارة عمرو، ملك ماهر، نهي هاني.
سلاح السيف رجال: زياد السيسي، أدهم معتز، محمد عامر، وياسين خضير.
سلاح السيف سيدات: ندى حافظ.
سيف المبارزة رجال: محمد السيد، محمد ياسين، محمود محسن، ومحمود السيد.
سيف المبارزة سيدات: ناردين إيهاب، شيرويت جابر، آية شريف، لولوه محمد.
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