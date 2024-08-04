أولمبياد باريس.. منتخب رجال الشيش ينافس أمريكا فى ربع نهائى الفرق

ينافس منتخب رجال سلاح الشيش نظيره الأمريكى فى الواحدة إلا عشر دقائق بتوقيت القاهرة اليوم، الأحد، فى ربع نهائى منافسات الفرق بأولمبياد باريس 2024.

وخسر منتخب مصر للسيدات لسلاح الشيش من الصين بنتيجة 45-18 فى تحديد المركزين السابع والسابع فى اولمبياد باريس 2024 التى تستمر حتى 11 أغسطس الجارى.

وحقق البطل المصرى محمد السيد الميدالية البرونزية بعد الفوز على المجري تيبور أندراسفي في سلاح سيف المبارزة بنتيجة 8-7 ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024، لتكون أول ميدالية لمصر فى هذه الدورة.

ويشارك الاتحاد المصري للسلاح بـ21 لاعبًا ولاعبة بواقع 16 لاعبًا أساسيًا و5 لاعبين احتياطي وجاءت القائمة كالتالي: