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أولمبياد باريس.. منتخب رجال الشيش ينافس أمريكا فى ربع نهائى الفرق

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الأحد، 04 أغسطس 2024 11:45 ص

ينافس منتخب رجال سلاح الشيش نظيره الأمريكى فى الواحدة إلا عشر دقائق بتوقيت القاهرة اليوم، الأحد، فى ربع نهائى منافسات الفرق بأولمبياد باريس 2024.

وخسر منتخب مصر للسيدات لسلاح الشيش من الصين بنتيجة 45-18 فى تحديد المركزين السابع والسابع فى اولمبياد باريس 2024  التى تستمر حتى 11 أغسطس الجارى.

وحقق البطل المصرى محمد السيد الميدالية البرونزية بعد الفوز على المجري تيبور أندراسفي في سلاح سيف المبارزة بنتيجة 8-7 ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024، لتكون أول ميدالية لمصر فى هذه الدورة.

ويشارك الاتحاد المصري للسلاح بـ21 لاعبًا ولاعبة بواقع 16 لاعبًا أساسيًا و5 لاعبين احتياطي وجاءت القائمة كالتالي:

سلاح الشيش رجال: محمد ماهر حمزة، علاء الدين أبو القاسم، عبدالرحمن طلبه، محمد عصام.

سلاح الشيش سيدات: يارا الشرقاوي، سارة عمرو، ملك ماهر، نهي هاني.

سلاح السيف رجال: زياد السيسي، أدهم معتز، محمد عامر، وياسين خضير.

سلاح السيف سيدات: ندى حافظ.

سيف المبارزة رجال: محمد السيد، محمد ياسين، محمود محسن، ومحمود السيد.

سيف المبارزة سيدات: ناردين إيهاب، شيرويت جابر، آية شريف، لولوه محمد.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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